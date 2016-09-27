Австралійський комік поділився відео, як кенгуру може бути домашнім улюбленцем
21:12, 27 вересня 2016Курйози
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Австралієць вигодував дитинча кенгуру.
Комік Джексон О'Догерті поділився відео, як кенгуру може бути домашнім улюбленцем / скріншот ТСН
Про це повідомляє ТСН.
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Австралійський комік переконав вже 10 мільйонів користувачів інтернету в тому, що його співгромадяни грають з сумчастими, як з домашніми улюбленцями. Крихітку, що скаче за ним на відео, звуть Деміен.
Він стрибає за господарем у парку, ходить по магазинах і навіть ліпить замки з піску.
Комік Джексон О'Догерті поділився відео, як кенгуру може бути домашнім улюбленцем
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