У Росії водій вступив в рукопашний бій зі страшним клоуном, озброєним вантузом (відео)

Про це повідомляє радіо «Балтика».

Клоун встав перед машиною і кілька разів вдарив по капоту вантузом. Водій вийшов і вступив з хуліганом в рукопашний поєдинок. Відкинувши порушника на асфальт, чоловік продовжив свій шлях.

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Атаки невідомих у костюмах клоунів почалися в США і країнах Європи в кінці серпня. У багатьох випадках виявлялося, що за масками ховаються жартівники, які вирішили полякати людей. Американська поліція звернулася до молоді з проханням не розважатися подібним чином, так як жертви розіграшів можуть повести себе непередбачувано.