У Росії водій вступив в рукопашний бій зі страшним клоуном, озброєним вантузом (відео)
16:09, 20 жовтня 2016Курйози
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У Санкт-Петербурзі невідомий, одягнений у костюм страшного клоуна і озброєний вантузом, атакував проїжджаючу машину і намагався не дати їй проїхати.
Клоун з вантузом напав на автомобіль в Петербурзі / скріншот
Про це повідомляє радіо «Балтика».
Клоун встав перед машиною і кілька разів вдарив по капоту вантузом. Водій вийшов і вступив з хуліганом в рукопашний поєдинок. Відкинувши порушника на асфальт, чоловік продовжив свій шлях.
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Атаки невідомих у костюмах клоунів почалися в США і країнах Європи в кінці серпня. У багатьох випадках виявлялося, що за масками ховаються жартівники, які вирішили полякати людей. Американська поліція звернулася до молоді з проханням не розважатися подібним чином, так як жертви розіграшів можуть повести себе непередбачувано.
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