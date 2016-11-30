Англійські вегани вимагають вилучити з обігу нову п'ятифунтову купюру - у ній знайшли тваринний жир

11:30, 30 листопада 2016
Курйози
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Англійські вегетаріанці і вегани розкритикували нову пластикову п'ятифунтову купюру, яку представили у вересні 2016 року.

При виготовленні банкнот використовується жир тваринного походження / change.org

У вересні 2016 року у Великобританії з'явилися нові, більш довговічні п'ятифунтові купюри — їх можна навіть прати.

Про це повідомляє "Медуза".

Але в листопаді з'ясувалося, що не всім ці банкноти припали до душі — як виявилося, при виготовленні банкнот використовується жир тваринного походження. Вегетаріанці і вегани одразу ж розкритикували нові купюри.

Активісти почали збір підписів під петицією з вимогою вилучити з обігу пластикові купюри.

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"Це неприйнятно для мільйонів веганів і вегетаріанців Великобританії. Ми вимагаємо, щоб у виробництві грошей, якими ми користуємося щодня, не застосовувалися продукти тваринного походження", - йдеться в петиції.

Поки під зверненням до Банку Англії підписалися 85 тисяч разів.

Тираж нових п'ятифунтовых банкнот становив 440 мільйонів.

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