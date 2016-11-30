Англійські вегани вимагають вилучити з обігу нову п'ятифунтову купюру - у ній знайшли тваринний жир
Англійські вегетаріанці і вегани розкритикували нову пластикову п'ятифунтову купюру, яку представили у вересні 2016 року.
У вересні 2016 року у Великобританії з'явилися нові, більш довговічні п'ятифунтові купюри — їх можна навіть прати.
Про це повідомляє "Медуза".
Але в листопаді з'ясувалося, що не всім ці банкноти припали до душі — як виявилося, при виготовленні банкнот використовується жир тваринного походження. Вегетаріанці і вегани одразу ж розкритикували нові купюри.
Активісти почали збір підписів під петицією з вимогою вилучити з обігу пластикові купюри.
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"Це неприйнятно для мільйонів веганів і вегетаріанців Великобританії. Ми вимагаємо, щоб у виробництві грошей, якими ми користуємося щодня, не застосовувалися продукти тваринного походження", - йдеться в петиції.
Поки під зверненням до Банку Англії підписалися 85 тисяч разів.
Тираж нових п'ятифунтовых банкнот становив 440 мільйонів.