Іранець, намагаючись нелегально потрапити до Німеччини у холодильнику, помилково приїхав в Україну (відео)

Громадянина Ірану, який переховувався у рефрижераторі, затримали українські прикордонники. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

Зазначається, що іранець нелегально намагався потрапити до ЄС, він думав, що їде до Німеччини.

«Чоловік був впевнений, що прямує до Німеччини, куди і хотів незаконно потрапити, приховуючись серед вантажу», - йдеться у повідомленні.

У той же час зазначається, що перебуваючи у холодильній камері більше трьох діб, нелегал міг померти від переохолодження.

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«Оглядова група, яка виявила іноземця, можна сказати, врятувала йому життя», - зазначили прикордонники.

Наразі чоловіка доправлено до пункту тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, де його буде оглянуто та надано необхідну медичну допомогу. На даний час тривають заходи щодо встановлення усіх обставин правопорушення.

«Подальшу долю незаконного мігранта вирішуватиме суд. Скоріш за все, чоловіка в подальшому відправлять на Батьківщину», - йдеться у повідомленні на сайті держприкордонслужби.

Як повідомляв УНІАН раніше, молода жінка була затримана на іспанській території при спробі контрабанди підлітка – африканського мігранта, прихованого в її валізі.

Представники влади зупинили 22-річну жінку на минулому тижні на прикордонному переході в місті Сеута, одному з двох іспанських анклавів в Північній Африці, суміжного з Марокко. 19-річний мігрант з Габону був знайдений прихованим всередині валізи. Людині відразу ж запропонували медичну допомогу через нестачу кисню всередині компактної дорожньої сумки, йдеться в заяві іспанської Цивільної гвардії.