Російські пропагандисти з RT "по-новому" взялися за фейки
Поки в проекті телеканалу опублікували шість історій.
Телеканал Russia Today (RT) запустив проект Fakecheck, покликаний викривати брехливі новини.
Про це пише "Сноб".
Поки в проекті опублікували шість історій. Чотири з них присвячені Сирії і нібито несправедливій критиці сирійського президента Башара Асада, дві інші — нібито несправедливій критиці президента США Дональда Трампа. В більшості історій Russia Today будує викриття на одному джерелі.
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Russia Today — російський іншомовний телеканал, який фінансується Кремлем. У листопаді Європарламент прийняв резолюцію про протидію російській пропаганді, в якій основними загрозами визнали RT і інформаційне агентство Sputnik, теж фінансується Кремлем.