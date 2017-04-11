У матчі польського чемпіонату футболіст обіграв воротаря і пробив у штангу порожніх воріт (відео)

Півзахисник польського клубу «Рух» Мілош Пшибецки обіграв голкіпера і пробив в штангу порожніх воріт під час матчу 28-го туру чемпіонату країни з «Короною». Відеозапис з'явився в акаунті Piłka & Nożna в Twitter.

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На 13-й хвилині поєдинку гравець втік один на один з воротарем, обіграв його, однак не зумів вразити ворота. Після його удару м'яч влучив у штангу, а воротар, який встиг повернутися до штрафного майданчика, забрав його в руки. Зустріч завершилася поразкою «Руху» з рахунком 0:1, вирішальний м'яч був забитий на 84-й хвилині.