"Нехай щастить": СБУ потролила заборонену в Україні співачку Лоліту (фото)

Служба безпеки України на своїй сторінці у Twitter потролила співачку Лоліту, яку не пустили до України.

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Так, СБУ опублікувала світлину, де артистка постає у пікантному вигляді: на фото у Лоліти оголені груди. Нехай щастить", - так Служба безпеки підписала фотографію.

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонено на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.