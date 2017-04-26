Соратниця "геєборця" Мілонова пригрозила російським дітям безпліддям за перегляд порно

Член Ради Федерації РФ Олена Мізуліна заявила, що кожня третя порнозалежна дитина в майбутньому стає безплідною.

Про це повідомляє агентство міських новин «Москва».

В ході Форуму безпечного інтернету (ФБІ-2017) вона розповіла, що в даний час фахівці порівнюють залежність від порнографії з наркотичною. Сенатор уточнила, що при перегляді подібних роликів у дитини змінюється характер особистості», а кожен третій страждає безпліддям. «Є вже такі дослідження», - сказала вона.

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Крім того, Мізуліна згадала дитяче порно, яке «підштовхує дорослого, щоб він вступив в контакт з будь-якою дитиною», а також відзначила особливу небезпеку мультфільмів для дорослих, які законодавчо прирівняні до дитячої порнографії.

Вона навела статистику Російського інституту стратегічних досліджень (РІСД) 2015 року, згідно з якою кожну секунду з одного з п'яти найбільших порноресурсів скачується 75 гігабайт відео.