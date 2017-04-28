"Скотина тупа": російський письменник у прямому ефірі образив ведучу і облив її водою (відео)
Конфлікт стався під час обговорення президентських виборів у Франції.
Російський письменник Михайло Веллер влаштував скандал в прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви" — спочатку він агресивно попросив ведучу не перебивати його, потім облив її водою, образив і втік зі студії. Про це повідомляє "Ехо Москви".
Пізніше головний редактор радіостанції Олексій Венедиктов заявив, що "Ехо" припиняє співпрацю з Веллером, поки він не вибачиться перед ведучою.
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Конфлікт стався під час обговорення президентських виборів у Франції. Під час монологу письменника ведуча перебила його короткою фразою. У Веллера це викликало роздратування, і він перейшов на крик.
Розгублена ведуча вибачилася перед глядачами за поведінку письменника, заявила, що він "трохи погарячкував", і продовжила вести ефір.
Раніше американського ведучого в прямому ефірі налякав павук.