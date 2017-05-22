У Росії суд вирішив перевірити, чи не бреше Apple щодо обсягу пам'яті у iPhone

У Росії Московський суд перевірить компанію Apple щодо брехні стосовно обсягу пам’яті у iPhone. Суд навіть призначив відповідну експертизу, повідомляють "РИА Новости".

Експертизу суд призначив після того, як один із російських користувачів звинуватив американську корпорацію в обмані стосовно обсягу пам’яті смартфона.

Позивач запевняє, що він придбав iPhone 6s на 16 Гб, втім потім ніби виявив, що обсяг пам’яті смартфона становить 11 ГБ. Відтак, росіянин вимагає повернути витрачені на смартфон гроші – 54 тисячі рублів та ще 45 тисяч рублів – в якості компенсації на судовий процес.

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«Суд призначає по справі судову товарознавчу експертизу смартфона», - зазначила суддя.

Видання пише, що чоловік вже не вперше судиться з Apple: раніше він просив Басманний суд Москви зобов'язати компанію відкрити в Росії єдиний сервісний центр, в якому буде ремонтуватися її продукція, проте суд залишив його позов без задоволення.

У той же час за скаргою чоловіка Федеральна антимонопольна служба порушила справу про порушення закону про захист конкуренції.