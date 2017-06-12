"Головного героя" протестів в Петербурзі гігантську гумову качку "затримала" поліція (фото)

Раніше в натовпі підкидали в повітря принесену активістами величезну гумову качку.

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