"Головного героя" протестів в Петербурзі гігантську гумову качку "затримала" поліція (фото)

15:51, 12 червня 2017
Курйози
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Раніше в натовпі підкидали в повітря принесену активістами величезну гумову качку.

twitter.com/OvdInfo/

"Головного героя" на антикорупційному мітингу в Петербурзі гігантську гумову качку "затримала" поліція.

Про це повідомляє "ОВД-инфо".

Учасники акції зараз скандують гасла: «Россия будет свободной» і «Позор».

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Раніше в натовпі підкидали в повітря принесену активістами величезну гумову качку. Біля місця проведення мітингу чергує ОМОН.

twitter.com/OvdInfo/

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Теги: #антикорупційні протести#качка