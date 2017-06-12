"Головного героя" протестів в Петербурзі гігантську гумову качку "затримала" поліція (фото)
15:51, 12 червня 2017Курйози
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Раніше в натовпі підкидали в повітря принесену активістами величезну гумову качку.
У Петербурзі затримали качку / twitter.com/OvdInfo/
"Головного героя" на антикорупційному мітингу в Петербурзі гігантську гумову качку "затримала" поліція.
Про це повідомляє "ОВД-инфо".
Учасники акції зараз скандують гасла: «Россия будет свободной» і «Позор».
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Раніше в натовпі підкидали в повітря принесену активістами величезну гумову качку. Біля місця проведення мітингу чергує ОМОН.
Фото: twitter.com/OvdInfo
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