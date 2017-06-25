У США горила показала "дикі танці" у ванній (відео)

Американська горила Зола, що прославилася на весь світ брейк-дансом у душі, цієї звички не полишила. І ось уже нове відео набирає сотні тисяч переглядів за лічені години: тепер Зола танцює у ванній. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

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14-річна горила живе у зоопарку Келгері, в місті Далас. Її підвид - західний рівнинний, у природі мешкає в Екваторіальній Африці. І скоро ризикує потрапити до Червоної книги через браконьєрів та вирубку лісів.

Як повыдомляв УНІАН, причиною відключення електрики у всій Кенії стала мавпа, яка проникла на гідроелектростанцію.