У всій Кенії відключилася електрика через проникнення мавпи на ГЕС

За даними компанії-оператора електростанції, в результаті трансформатор відключився, що спровокувало втрату 180 мегават потужності і ланцюгову реакцію, яка і призвела до загальнонаціонального відключення, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На відновлення подачі електрики пішло кілька годин. Сама мавпа успішно пережила падіння і не отримала серйозних травм. Її забрали до себе місцеві захисники дикої природи.

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Компанія-оператор електростанції зазначила, що ключові елементи енергетичної структури захищені від диких тварин парканом, по якому пущено електрика. У компанії висловили жаль у зв'язку з тим, що мавпа все ж зуміла пробратися всередину.

Віялові відключення електроенергії відбуваються в Кенії досить часто. У зв'язку з цим багато місцевих підприємців навіть обзавелися власними генераторами, щоб не переривати роботу під час блекаутів.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році в Голландії шимпанзе збили безпілотник.