Поліція Ватикану зірвала гей-оргію з наркотиками в квартирі секретаря кардинала

Жандармерія Ватикану виявила наркотики у квартирі 50-річного Луїджі Капоцці, який працює секретарем італійського кардинала Франческо Коккопальмеріо, головного радника Папи Римського, повідомляє італійська газета Il Fatto Quotidiano.

Жандарми прийшли в палац Ватикану, в якому знаходиться квартира Луїджі Капоцці, після скарг сусідів-кардиналів, які живуть у цьому будинку. За їх словами, вечорами до Капоцці приходили підозрілі люди. Коли поліцейські увірвалися в квартиру, вони застали учасників гей-вечірки з наркотиками.

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Поліція Ватикану зірвала гей-оргію в червні 2017 року, зазначає Сноб з посиланням на The Times. Поліцейська операція пройшла в палаці Конгрегації доктрини віри - відділу Ватикану, який, серед іншого, розслідує випадки сексуального насильства в церкві.

Після того, що сталося, монсеньйора Капоцці відправили в реабілітаційний центр Пія XI, де він пройшов курс лікування від передозування наркотиками. Потім секретар кардинала на певний час відправився в монастир, а нині знову перебуває в госпіталі в Римі.

The Times зазначає, що кардинал Коккопалмеріо обіцяв своєму секретарю Капоцці просування по службі, проте інцидент з оргією і наркотиками, очевидно, завадить кар'єрі священнослужителя.

Раніше УНІАН повідомляв, австралійський кардинал Джордж Пелл, що займає посаду скарбника Ватикану, звинувачений в розпусних діях відносно неповнолітніх. Йдеться про численні епізоди, що мали місце в давньому минулому.