Волонтери врятували жительку Київщини від "динозавра", який з'їв її кабачки (відео)

В Команду порятунку тварин звернулася жінка із заявою про те, що у неї по городу "вже кілька тижнів ходить динозавр і їсть кабачки. Вже весь урожай кабачків з'їв і грядки потоптав", повідомляється на сторінці Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

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"Незважаючи на дивакуватість заяви, жінка досить детально описала зовнішність динозавра і його розміри", - зазначається на сторінці волонтерської організації.

"Команда виїхала на місце події, в село Крушинка, де на кущі біля приватного будинку виявили велику ігуану. Ігуана, мабуть, втекла у когось досить давно, оскільки незважаючи на істотні розміри (більше метра в довжину), опору вона не чинила і була дуже виснажена і зневоднена. Ігуана госпіталізована в ветклініку Київського зоопарку, де її лікуванням займуться фахівці - герпетологи".

Як повідомляв УНІАН, у березні метрова ігуана перервала тенісний матч у Майамі. Рептилія дуже хотіла подивитися матч, сидячи на турнірному табло.