У Тернополі автопорушник без водійських прав демонстративно пив пиво перед поліцейськими

У Тернополі водій, якого зупинили поліцейські, почав демонстративно пити пиво. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався учора на вул. Протасевича, де інспектори зупинили автомобіль Volkswagen Transporter за рух з несправними зовнішніми світловими приладами.

Під час перевірки документів патрульні з'ясували, що чоловік не має водійських прав.

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Водій пояснив, що сів за кермо, бо власник авто попросив відвести його дівчину додому, адже сам перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час розмови з поліцейськими 22-річний чоловік раптом узяв пляшку пива і почав пити.

Тест на стан сп’яніння показав 0,92 проміле алкоголю в його крові, що є перевищенням допустимої норми.

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На водія патрульні склали адмінпротокол за ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання водієм транспортного засобу алкоголю після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського) та винесли адмінпостанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування без відповідних документів).

На власника автомобіля інспектори патрульної поліції винесено постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом).

В поліції нагадали, що штраф за їзду у нетверезому стані передбачає штраф у розмірі 20,4 тис. грн або адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Відповідальність зупиненого водія визначить суд.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Сумах п'яний водій співав патрульним під гітару, поки вони оформляли протокол.