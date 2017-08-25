Миша поласувала суші у столичному гіпермаркеті, та там проблем з гризунами не бачать (відео)

Суші із живою мишею - новий "рецепт" від "Ашану". Там у відділі кулінарії гризун заповз просто в холодильник із японськими стравами. Відео розмістили в інтернеті покупці, які стали свідками, йдеться в сюжеті ТСН.

Таку картину застали Юрій із дружиною, коли напередодні заїхали в магазин. "З розмови зрозуміли, що була проведена дезінфекція, але все одно миші є", – переповідає він розмову з адміністратором магазину.

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Після галасу покупців, розповідає, роли персонал негайно прибрав. Місце, де гризуна заскочили на гарячому, порожнє і сьогодні. Працівники мишачий інцидент не обговорюють. Ніяких проблем із гризунами перед журналістами не визнають. Відео мишачої вечері, тим часом, роздивляються покупці. Запит ТСН у гіпермаркеті поки що залишили без відповіді.

У Києві це уже не перший скандальний візит живності в магазин. Минулого тижня в одному з супермаркетів кіт справив потребу просто в латок із цукром.