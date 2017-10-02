"Барселону" пожаліли й запросили виступати в чемпіонаті Росії

Російський клуб «Єнісей» (Красноярськ) запросив іспанську «Барселону» виступати Футбольної національної ліги (ФНЛ) - другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії.

Свою пропозицію "Єнісей" опублікував у клубному Twitter.

«Дізналися, що "Барселона" може змінити чемпіонат, тому запрошуємо для участі в кращій футбольній лізі світу — ФНЛ», — говориться у жартівливій заяві «Єнісею».

Красноярці запропонували "Барселоні" виступ в ФНЛ на спеціальних умовах, серед яких 15 очок бонусу в таблиці, п'ятиматчева оренда захисника Андрія Козлова, гнучкий ліміт на легіонерів і ряд інших.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії проходив референдум за незалежність, визнаний незаконним владою Іспанії. В результаті зіткнень з поліцією, яка намагалася перешкодити проведенню голосування, постраждали понад 800 осіб. У зв'язку з подією в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що «Барселона» зможе виступати в інших чемпіонатах в разі отримання незалежності Каталонії.