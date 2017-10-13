Google видалив фото невідомої страшної істоти зі Street View у Франції

Сервіс Google Street View приховав фотографію одного з будинків у французькому Нансі через «дивну істоту» на балконі. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Daily Express.

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На фото будинку було видно високу людиноподібну фігуру з довгим волоссям і великими очима, що стояла на балконі. Користувачі сервісу поскаржилися, що ця «істота», яка «дивиться» прямо в камеру, їх лякає. Висувалися припущення, що «істота» - статуя тікі, яку в Полінезії та на Гаваях використовують у релігійних ритуалах.

Після того, як «істоту» з Нансі стали багато обговорювати в інтернеті, Google Street View відредагував зображення, приховавши всю будівлю. Що за фігура на балконі, і як вона там опинилася - з'ясувати поки що не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, в Аргентині зняли на відео істоту, яка дівчатам-підліткам видалася гобліном або чупакаброю та налякала їх.