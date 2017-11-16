У Росії з'явилася скульптура Путіна у вигляді крилатого ведмедя з осетром в лапах (фото, відео)

Астраханець викував скульптуру російського президента Володимира Путіна в образі крилатого ведмедя з осетром у лапах.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє "Лентач".

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Житель Росії назвав скульптуру "Розум, сила і душа" й збирається подарувати її президенту РФ.

Раніше журнал The Economist помістив на обкладинці нового номера колаж із Володимиром Путіним, що постав в образі царя. На обкладинці написано "Цар народжений ".