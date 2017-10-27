Із зіркою та вудкою: Путін з'явився на обкладинці The Economist в образі царя (фото)

11:12, 27 жовтня 2017
Курйози
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The Economist присвятив обкладинку нового номера сторіччю Жовтневої революції.

Путін на обкладинці The Economist / фото twitter.com/TheEconomist

Журнал The Economist помістив на обкладинці нового номера колаж із Володимиром Путіним, що постав в образі царя. На обкладинці написано "Цар народжений".

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"В той час, коли світ відзначає сторіччя Жовтневої революції, Росія знову перебуває під владою царя", - йдеться в Twitter The Economist.

Раніше видання The Economist на обкладинці номера зобразило президента Росії Володимира Путіна в зловісному образі, а замість зіниць у нього - червоні винищувачі.

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Теги: #Путін в образі царя#Путін на обкладинці