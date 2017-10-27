Із зіркою та вудкою: Путін з'явився на обкладинці The Economist в образі царя (фото)

Журнал The Economist помістив на обкладинці нового номера колаж із Володимиром Путіним, що постав в образі царя. На обкладинці написано "Цар народжений".

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"В той час, коли світ відзначає сторіччя Жовтневої революції, Росія знову перебуває під владою царя", - йдеться в Twitter The Economist.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1 The Economist (@TheEconomist) October 26, 2017

Раніше видання The Economist на обкладинці номера зобразило президента Росії Володимира Путіна в зловісному образі, а замість зіниць у нього - червоні винищувачі.