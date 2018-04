Пентагон помилково ретвітнув заклик до відставки Трампа

Офіційний профіль міністерства оборони США в Twitter 16 листопада ретвітнув повідомлення із закликом до імпічменту президента Дональда Трампа. Про це в Twitter повідомила представник Пентагону Дана Уайт.

"Оператор офіційного аккаунту @DeptofDefense в Twitter помилково ретвітнув контент, який не був би схвалений міністерством оборони. Оператор помітив цю помилку і відразу ж її видалив", – пояснила вона.

An authorized operator of the @DeptofDefense's official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.