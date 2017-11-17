Пентагон помилково ретвітнув заклик до відставки Трампа

Офіційний профіль міністерства оборони США в Twitter 16 листопада ретвітнув повідомлення із закликом до імпічменту президента Дональда Трампа. Про це в Twitter повідомила представник Пентагону Дана Уайт.

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"Оператор офіційного аккаунту @DeptofDefense в Twitter помилково ретвітнув контент, який не був би схвалений міністерством оборони. Оператор помітив цю помилку і відразу ж її видалив", – пояснила вона.

An authorized operator of the @DeptofDefense's official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it. — Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 16 листопада 2017 р.

Міноборони США ретвітнуло пост користувача Proud Resiste, в якому містився заклик до відставки президента. "Рішення просте. Рой Мур: йди з передвиборної гонки. Ел Франкен: звільняйся з Конгресу. Дональд Трамп: іди з президентської посади", – сказано у твіті.

Як повідомляв УНІАН, представники Демократичної партії в Конгресі США в середу оголосили про початок процедури імпічменту президента Трампа, звинувативши його в порушенні Конституції країни. Вони пояснили, що виступити з цією ініціативою їх змусило «занепокоєння щодо національної безпеки держави».

В якості причини для відсторонення від влади автори ініціативи згадали звільнення директора ФБР Джеймса Комі, порушення так званого Emoluments Clause, що обмежує вплив іноземних урядів на внутрішню політику США, а також дії, що порушують принципи незалежності органів правосуддя і свободи преси.