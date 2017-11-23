Знову оконфузився: Путін впустив стілець Ердогана (відео)

Президент Росії Володимир Путін після завершення переговорів у Сочі впустив стілець президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

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Цей момент потрапив на відео. На ньому видно, як лідери трьох країн - Ірану, Туреччини та Росії - встали після заяви, після чого Путін підійшов до Ердогана, щоб потиснути йому руку, відсунув його стілець, але той упав.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році на переговорах у Мінську з президентом Росії Володимиром Путіним стався конфуз: Лукашенко не дав йому сісти за стіл, "заблокувавши" стілець.