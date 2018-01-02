У Росії потрапило на відео, як хліб для магазину збирають із землі

16:25, 02 січня 2018
Курйози
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На записі видно, як вантажник збирає хліб із землі.

У місті Ялуторовську Тюменської області РФ вантажник розсипав хліб на порозі супермаркету. Потім він його зібрав й доставив до магазину.

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Відеозапис зняв обурений очевидець й опублікував на своєму YouTube-каналі.

На кадрах видно, як біля службового входу до супермаркета чоловік підбирає хліб із землі й розкладає його у візки.

Як повідомляв УНІАН, раніше у російському Омську в парку "Зелений острів" розмістили оголошення, на якому попросили місцевих жителів не красти їжу у білок.

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Теги: #хліб у Росії#хліб на землі