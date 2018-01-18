Гучна вечірка з киданням сніжків у поліцейських обійшлася 21-річному норвежцю тюремним строком

У норвезькому Бергені 21-річного чоловіка, який закидав сніжками і кусав поліцейських, засудили до 30-денного тюремного ув'язнення, повідомляє телеканал NRK.

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У квітні 2017 року поліцейські прибули на виклик у будинок, де за повідомленнями сусідів, проходила дуже гучна вечірка. Правоохоронці попросили тусовщиків вийти з дому, але вони почали кидати в поліцейських каміння, квіткові горщики і сніжки, передає "Газета.Ru".

«Насильство щодо посадових осіб є серйозним злочином. У менш серйозних випадках можна виписати штраф, але в цьому випадку з цим треба було покінчити», - заявив прокурор, згідно з матеріалами судової справи.

Всього на вечірці заарештували сім осіб. Один з них був звинувачений у застосуванні насильства щодо поліцейського, так як намагався покусати правоохоронців при затриманні. Його засудили до 30 днів в'язниці.