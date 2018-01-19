Депутат заснув у прямому ефірі на дебатах (відео)

08:26, 19 січня 2018
Курйози
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Мабуть, дискусія про те, чи виходити Британії з ЄС, була настільки цікавою, що консерватор заснув.

Британський консерватор Десмонд Свейн заснув під час дебатів про Brexit в прямому ефірі. Відео опубліковано в Twitter BBC Politics.

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Як можна побачити на запису, депутат спить під промову члена парламенту Кена Кларка, який представляє доповідь щодо Brexit.

Під кінець ролика Свейн прокидається, посміхається і вдає, що уважно вслухається у слова колеги.

Раніше прес-секретар російського лідера заснув у прямому ефірі й у першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

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Теги: #депутат заснув#сон у прямому ефірі