Депутат заснув у прямому ефірі на дебатах (відео)

.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ — BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2018

Британський консерватор Десмонд Свейн заснув під час дебатів про Brexit в прямому ефірі. Відео опубліковано в Twitter BBC Politics.

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Як можна побачити на запису, депутат спить під промову члена парламенту Кена Кларка, який представляє доповідь щодо Brexit.

Під кінець ролика Свейн прокидається, посміхається і вдає, що уважно вслухається у слова колеги.

Раніше прес-секретар російського лідера заснув у прямому ефірі й у першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.