Депутат заснув у прямому ефірі на дебатах (відео)
08:26, 19 січня 2018Курйози
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Мабуть, дискусія про те, чи виходити Британії з ЄС, була настільки цікавою, що консерватор заснув.
.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ— BBC Politics (@BBCPolitics) January 16, 2018
Британський консерватор Десмонд Свейн заснув під час дебатів про Brexit в прямому ефірі. Відео опубліковано в Twitter BBC Politics.
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Як можна побачити на запису, депутат спить під промову члена парламенту Кена Кларка, який представляє доповідь щодо Brexit.
Під кінець ролика Свейн прокидається, посміхається і вдає, що уважно вслухається у слова колеги.
Раніше прес-секретар російського лідера заснув у прямому ефірі й у першому ряду під час прес-конференції Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана.
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