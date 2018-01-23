У Саудівській Аравії верблюдиць зняли з конкурсу краси через ботокс

12 верблюдиць були дискваліфіковані з конкурсу краси, що проходить в Саудівській Аравії, через використання ін'єкцій ботоксу, передає arabianbusiness.com. Повідомляється, що власники ввели філлери в губи, щоки, голови і коліна верблюдів, щоб облагородити їхню зовнішність.

Читайте такожВ ОАЕ рух на автостраді заблокувала пара велелюбних верблюдів (відео)Як наголошується в повідомленні організаторів, незважаючи на активні реформи, бедуїни Аравії спрямовують зусилля на збереження верблюдів, національних символів країни.

Національний фестиваль проходить протягом місяця. У нього, зокрема, включені верблюжі перегони з призовим фондом US$ 57 млн.