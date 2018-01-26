У США молодята зареєстрували шлюб у вбиральні суду (відео)

В американському штаті Нью-Джерси молодята вирішили одружитися у вбиральні суду, аби мати нареченого, якій стало зле, не пропустила святкову церемонію.

Читайте такожНе геї: двоє ірландців вирішили одружитися, щоб не сплачувати податок на спадокПро це йдеться у сюжеті «ТСН». Зазначається, що мати нареченого страждає від астми, і перед церемонією відчула проблеми з диханням. Її відвели до кисневого апарату, і поки жінці надавали допомогу, молодята ризикували пропустити свою чергу.

Врешті-решт, було вирішено не зволікати – до вбиральні привели ще й суддю, яка зареєструвала шлюб на місці.

Раніше повідомлялось, що американець став зіркою інтернету, несподівано впавши під час весілля.