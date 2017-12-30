"Звернули увагу на обличчя нареченої?": американець став зіркою інтернету, впавши під час весілля (відео)

У мережі набирає популярність відеоролик, на якому один з гостей на весіллі несподівано падає на підлогу під час проповіді священика.

Відеоролик під назвою "я був на весіллі і розбив собі обличчя" зібрав вже понад 800 тисяч переглядів. Його автор розповів користувачам Reddit, що насправді сталося під час церемонії.

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"Пастор сказав, що виступить з швидкою 20-хвилинної проповіддю, яка затягнулася на 40 з гаком хвилин. У мене був жахливий сніданок, плюс я майже не спав. Я стиснув коліна і незабаром після цього прокинувся на підлозі", — написав він.

Автор ролика додав, що отримав досить серйозні травми: він зламав ніс, змістив зуб і пошкодив щелепу. В кінці відео його оглядають зі словами "о ні!".

У той час як багато користувачів Reddit і YouTube перейнялися його здоров'ям, деякі поцікавилися реакцією нареченої.

"А наречена вже вбила тебе за те, що ти зіпсував їй день?", — запитує tywkeene.

"Хто-небудь звернув увагу на обличчя нареченої? Вона виглядає такою роздратованою! І зовсім не схвильованою! Або вона в шоці", — пише YancyAzul.

"Наречена з схвильованої перетворилася в розлючену швидше, ніж чувак досяг підлоги", — пише tedwilson79.