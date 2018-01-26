Femen оконфузилися з новою оголеною акцією у Києві (фото)
36-річна активістка Femen Олександра Нємчинова оголилася топлес біля посольства Словаччини в Києві. Утім, провокація була проти президента Чехії Мілоша Земана, якого можуть переобрати на другий термін вже сьогодні.
Активістки Femen зізналися, що випадково переплутали адреси посольств й оголилися на морозі навпроти посольства Словаччини (замість посольства Чехії), передає "Страна".
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Варто зазначити, що чеське і словацьке консульства в Києві розташовані поруч - по вулиці Ярославів вал, 34, і, 34а, відповідно. Тому Олександра Нємчинова потрапила в кадр поблизу двох дипустанов.
На тілі напівоголеної Нємчинової був напис - "Земан - кульгавий монстр".
Як повідомили у Femen, "жахливий вигляд кульгавого монстра має відлякати розсудливих чехів від кандидата Земана".