Пишнотіла активістка Femen роздяглася на морозі біля посольства Чехії у Києві (фото)

26 січня, у день початку другого туру президентських виборів у Чехії, до її посольства у Києві прийшла оголена активістка Femen Олександра Нємчинова.

Вона постала в образі одного з кандидатів у чеські президенти - Мілоша Земана, відомого дружнім ставленням до Росії й Володимира Путіна, передає "Страна".

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На тілі напівоголеної Нємчинової напис - "Земан - кульгавий монстр". У Femen вважають, що "жахливий вигляд кульгавого монстра має відлякати розсудливих чехів від кандидата Земана".

Як повідомляв УНІАН, 12 січня активістка Femen Анжеліна Діаш влаштувала акцію на виборчій дільниці у Празі: коли Земан збирався проголосувати, жінка накинулася на нього, знявши сорочку й викрикуючи "Земан - путінська повія!". Ця ж фраза була написана у неї на грудях.