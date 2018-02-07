У Каліфорнії дівчинка-скаут продала понад 300 пачок печива, влаштувавшись біля магазину марихуани

Продаж печива - це традиція скаутських організацій, під час якої вони, таким чином, збирають кошти на екскурсійні поїздки та громадські проекти.

У Сан-Дієго штаті Каліфорнія дівчинка-скаут продала понад 300 коробок печива за 6 годин, влаштувавшись перед магазином марихуани.

У організації дівчат-скаутів Сан-Дієго зазначили, що взагалі традиційний продаж скаутами печива на стендах розпочинається наступного тижня, проте дівчата можуть продавати печиво з "вагончику" у присутності дорослого, повідомляє KTLA5.

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Видання зазначає, що це вже не перша спроба продавати печиво біля магазину марихуани. Однак після подібного випадку у 2014, коли дівчинка за дві години продала понад 100 пачок печива, організація дівчат-скаутів Колорадо заборонила продаж біля магазинів марихуани та алкоголю.

Проте, різні регіони мають право встановлювати свої правила, "головне - це безпека та добробут дівчат".

Продаж печива - це традиція скаутських організацій, під час якої вони, таким чином, збирають кошти на екскурсійні поїздки та громадські проекти.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 1 січня в Каліфорнії легальна не лише медична марихуана, але і марихуана, яку продають з рекреаційною метою.