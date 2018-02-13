Ресторан, у якому схопили Саакашвілі, висміяв інцидент у Facebook

На сторінці ресторану цікавляться, що потрібно замовити, щоб трапеза завершилася депортацією.

Грузинський ресторан у центрі Києва несподівано привернув до себе увагу після того, як там силоміць затримали Міхеїла Саакашвілі. У соцмережі адміністрація реагує на це з гумором.

Так, у відгуках на сторінці ресторану в Facebook користувач поставив закладу 5 балів із 5 і поцікавився: "Що потрібно замовити у вас, щоб мене депортували в Нідерланди?" - "Ми поки тільки по Польщі спеціалізуємося", - відповів адміністратор.

Інший користувач поставив одиницю і зіронізував про те, що в ресторані турбуються про безпеку клієнта. "Тільки авіапереліт за Ваш рахунок", - відповів адміністратор.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернули у Польщу в порядку реадмісії, звідки він прибув у порушення українського законодавства.