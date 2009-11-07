"Нахабний злодій" прислав у газету своє вдале фото

Злодій зі Суонсі (Swansea) у Південному Вельсі, якому не сподобалася його фотографія в газеті, прислав журналістам нову, повідомляє у п`ятницю британська газета The Daily Mail.

Меттью Мейнард (Matthew Maynard) виявив у South Wales Evening Post знімок, який поліція надала виданню у спробі вислідити його і низку інших розшукуваних злочинців. 23-річний квартирний злодій вирішив, що фото не показує його з найкращого боку, і знявся спеціально для газети.

На новій фотографії Мейнард позує на тлі поліцейського фургона в яскраво-жовтих штанях і чорній куртці, схожій на ті, що носять поліцейські. Редакція South Wales Evening Post вирішила розмістити знімок на першій шпальті з підписом "Нахабний злодій".

Поліція Південного Вельсу подякувала Мейнарду за допомогу. "Він бовдур. Він думає, що дуже розумно вчинив, так от викаблучуючись, але ми ж тепер швидко його спіймаємо. Всі в місті знатимуть, як він виглядає. Що за ідіот!", - сказав один з поліцейських.

Мейнард підозрюється в крадіжці, здійсненій на початку вересня. Його фотографія була лише однією з низки знімків розшукуваних осіб, опублікованих у місцевій пресі. Завдяки зверненню до громадян поліції графства вдалося затримати 81 злочинця за дві доби, відзначає The Daily Mail.

Лента.ру