Економічна криза збільшила продажі косметики

Під час економічної кризи жінки прагнуть виглядати привабливішими, через що продажі косметики не лише не скорочуються, але й зростають. До такого висновку дійшли фахівці дослідницької компанії Mintel, які проаналізували ситуацію на косметичному ринку Великої Британії в 2007-2008 роках, пише 9 листопада The Telegraph.

За даними Mintel, за зазначений період ринок косметики у Великій Британії зріс на 7,4 відсотка - до 1,2 мільярдів фунтів стерлінгів. При цьому обсяг продажів засобів із догляду за шкірою збільшився на 6,7 відсотка, а жіночих парфумів - на 4,6 відсотка.

Примітно, що зростання ринку косметики повторює феномен, який спостерігався під час Великої Депресії 1930-х років. Тоді жінки скуповували косметику, щоб, приходячи влаштовуватися на роботу, виглядати краще, ніж інші претендентки на ту ж посаду. Згодом цей феномен було названо Lipstick Factor ("чинник губної помади"), зазначає The Daily Mail.

За словами директора мережі магазинів Selfridges Анн ПІТЧЕР, під час рецесії жінки віддають перевагу червоному кольору, оскільки завдяки ньому вони відчувають себе більш упевненими. У свою чергу, виконавчий директор консалтингової фірми MHE Retail Джордж УОЛЛАС зазначив, що середньостатистична британська жінка віком 25-34 роки носить у сумочці косметики приблизно на 71 фунт (майже 120 доларів).

Економічна криза у Великій Британії (як, утім, і в усьому світі) стала однією з наймасштабніших за останні десятиліття, зазначає Лента.ру . У Великій Британії ситуація ускладнюється тим, що в королівства міцні економічні зв`язки з США, тому саме британці виявилися головною жертвою іпотечної кризи, що вибухнула в США. В кінці жовтня повідомлялося, що спад в економіці Великої Британії став найтривалішим за всю історію спостережень, які ведуться з 1955 року.