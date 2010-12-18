Учені знайшли жінку, яка ніколи не відчувала страху
«Дивно, що вона взагалі ще жива»
Американські учені знайшли жінку, яка ніколи не переживає почуття страху в різних ситуаціях, які загрожують її життю .
Їй демонстрували на близькій відстані страхітливих змій і павуків, показували фільми жахів і закривали в «будинку з привидами», проте жінка каже, що відчуває всі інші емоції, але в дорослому віці ніколи в житті не відчувала страху. Це перший відомий ученим подібний випадок.
При цьому, вона кілька разів потрапляла в небезпечні ситуації - їй загрожували ножем і тримали на прицілі пістолета, але вона все одно не відчувала страху.
Дослідники повідомили, що жінка не здатна відчувати страх через те, що в її мозку відсутній один з відділів, який називається «мигдалеподібне тіло».
Експерименти показали, що видалення мигдалеподібного тіла робить тварин безстрашними. Проте людини з подібного роду відхиленням від норми учені досі не зустрічали.
За словами керівника групи дослідників Джастіна Фейнштейна, «через відсутність мигдалеподібного тіла вона втратила здатність оцінювати небезпеки, які їй загрожують, а значить, і уникати їх».
«Дивно, що вона взагалі ще жива», - сказав Фейнштейн.
Учені сподіваються, що подальші експерименти допоможуть їм зрозуміти механізм виникнення страху і обробку цих нервових імпульсів мозком. Це може виявитися надзвичайно корисним при лікуванні пацієнтів, які страждають на пост-травматичні стреси - військовослужбовців, які служили в гарячих точках.
«Їх життя отруєне страхом, і часто вони не можуть навіть вийти з дому через постійне, гнітюче відчуття небезпеки», - говорить Фейнштейн.
Дослідники сподіваються, що їм вдасться розробити препарати, що впливають на мигдалеподібне тіло так, щоб притупити відчуття страху і не дати йому взяти гору над свідомістю.