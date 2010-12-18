Учені знайшли жінку, яка ніколи не відчувала страху

Американські учені знайшли жінку, яка ніколи не переживає почуття страху в різних ситуаціях, які загрожують її життю .

Їй демонстрували на близькій відстані страхітливих змій і павуків, показували фільми жахів і закривали в «будинку з привидами», проте жінка каже, що відчуває всі інші емоції, але в дорослому віці ніколи в житті не відчувала страху. Це перший відомий ученим подібний випадок.

При цьому, вона кілька разів потрапляла в небезпечні ситуації - їй загрожували ножем і тримали на прицілі пістолета, але вона все одно не відчувала страху.

Дослідники повідомили, що жінка не здатна відчувати страх через те, що в її мозку відсутній один з відділів, який називається «мигдалеподібне тіло».

Експерименти показали, що видалення мигдалеподібного тіла робить тварин безстрашними. Проте людини з подібного роду відхиленням від норми учені досі не зустрічали.

За словами керівника групи дослідників Джастіна Фейнштейна, «через відсутність мигдалеподібного тіла вона втратила здатність оцінювати небезпеки, які їй загрожують, а значить, і уникати їх».

«Дивно, що вона взагалі ще жива», - сказав Фейнштейн.

Учені сподіваються, що подальші експерименти допоможуть їм зрозуміти механізм виникнення страху і обробку цих нервових імпульсів мозком. Це може виявитися надзвичайно корисним при лікуванні пацієнтів, які страждають на пост-травматичні стреси - військовослужбовців, які служили в гарячих точках.

«Їх життя отруєне страхом, і часто вони не можуть навіть вийти з дому через постійне, гнітюче відчуття небезпеки», - говорить Фейнштейн.

Дослідники сподіваються, що їм вдасться розробити препарати, що впливають на мигдалеподібне тіло так, щоб притупити відчуття страху і не дати йому взяти гору над свідомістю.

Газета.ру