Близько 50 дайверів прибирають дно Київського водосховища

Сьогодні вдень близько 50 осіб, які займаються підводним плаванням (дайвери), взяли участь в очищенні дна Київського водосховища, де наприкінці липня відбудеться етап Чемпіонату світу з водної «Формули-1».

Як передає кореспондент УНІАН, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК у вступному слові перед зануренням дайверів побажав їм бути якомога обережними і уважними, оскільки вода в Київському водосховищі «не є дуже прозорою».

У свою чергу один з учасників занурення, даючи вказівки своїм колегам, зауважив, що завдання дайверів - очищення прибережної території на глибині до 7 м.

Як зазначив організатор дайверів, кожна особа, яка йде під воду в спеціальному обладнанні, має обов’язково бути в контакті зі своїм партнером, який знаходиться поруч. В разі, як зауважив організатор, якщо хтось із людей, які перебувають під водою, відчує, що його не побачить або не почує за допомогою спеціального обладнання партнер поруч, негайно має піднятися на поверхню і повідомити про це.

Як повідомлялося, 25 лютого 2011 року Україну було включено до переліку країн, що є офіційними членами Міжнародної федерації F1H2O. Тоді ж Україна отримала право на організацію етапу Чемпіонату світу з водної «Формули-1». Очікується, що на змагання приїдуть близько 100 тис. гостей. Пряма трансляція змагань відбуватиметься на 100 країн світу.

Чемпіонат світу на моторних човнах у класі «Формула-1» на воді почали проводити в 1962 році. На сьогодні це найпрестижніші гонки у водно-моторному спорті. До перегонів "Формули-1" допускаються пілоти найвищого класу із суперліцензією Міжнародного союзу водно-моторного спорту.