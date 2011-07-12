Українець збирається прожити в клітці з левами 35 днів - обіцяє онлайн

Житель міста Василівка (Запорізька обл.) проживе 35 днів у клітці з хижими тваринами.

Як пише газета “Сегодня “ № 149 (3866)), 40-річний художник і коваль Олександр ПИЛИШЕНКО має свій міні-зоопарк з левами, риссю і ведмедем. З двома царями звірів — левицею Катею і левом Самсоном — він житиме пліч о пліч у вольєрі площею 36 кв. м. Організатор заміру сподівається, що зможе таким чином заробити грошей на будівництво зоопарку і харчування для вихованців. За його життям з левами можна буде спостерігати в онлайн-режимі на сайті зоопарку (homezoo.com.ua), там же буде рахунок для добродійності.

«2 серпня поселюся з Катею, а Самсон зможе до нас заходити на гостини. Спатиму на дерев'яному настилі і сіні. У вольєрі обладнаємо невелике приміщення для душу, туалету. Весь цей час малюватиму — адже я художник», - такі плани має О.ПИЛИШЕНКО.

Заради ризикового експерименту чоловіку доведеться відмовитися від шампунів з сильним ароматом, пива і сигарет. “Тварини не люблять різких запахів, а левиця ще і має незабаром окотитися. У середині серпня у Каті з'являться кошенята. Я і прийму пологи», — розповів О.ПИЛИШЕНКО.

За його словами, леви за характером добродушні і люблять ласку. У своїх вихованцях О.ПИЛИШЕНКО упевнений, оскільки знає їх з перших днів їх життя: «У нас з Катею взагалі кожний день починається з обіймів. Вона треться мордою і облизує моє обличчя».

Як повідомляє газета, божевільною витівкою українця вже зацікавилися за кордоном. Зокрема, канал Discovery планує зняти передачу про життя О.ПИЛИШЕНКА з левами. Також життя українця з хижаками потягне на рекорд Гіннеса. До О.ПИЛИШЕНКА американець Джеймс ДЖАБЛОН ризикнув прожити з левами лише два тижні.