У Хмельницькому відкрили музей історії прокуратури області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облпрокуратури, музей налічує майже тисячу цікавих експонатів: архівні документи, фотографії, криміналістична техніка та література, прокурорська форма часів царської імперії та радянської доби, різноманітні нагороди, відзнаки, особисті речі.

Історія прокуратури на теренах Хмельниччини вперше згадується у документах ХVІІІ століття. Державний архів містить матеріали щодо діяльності Подільського губернського прокурора, починаючи з 1795 р.

Експозиція музею розпочинається з історичних матеріалів про роботу прокуратури на території Подільської губернії і охоплює всі періоди становлення й діяльності прокуратури: дореволюційного, репресій, Великої вітчизняної війни, післявоєнної епохи, сучасної доби.

Також в музеї зберігаються нагороди за спортивні перемоги.