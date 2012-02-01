У Чилі намагалися вкрасти 5 тонн льоду

Поліція затримала у Чилі злочинців, які намагалися на вантажівці вивезти понад 5 тонн тисячолітнього льоду з льодовика "Хорхе Монтт", який потім вони планували використати для приготування коктейлів у барах.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чилійські ЗМІ, водію та його спільникам може бути пред'явлене звинувачення "у посяганні на культурне надбання людства", сказав прокурор розташованого на крайньому півдні Чилі регіону Айсен Хосе МОРІС.

Льодовик "Хорхе Монтт" знаходиться у заповіднику імені Бернардо О'Хіггінса у чилійській Патагонії у важкодоступному районі. Від нього до найближчого містечка Кочране, на під'їзді до якого було затримано авторефрижератор, близько шести годин їзди. Заповідний лід планувалося доставити до столиці країни - Сантьяго, що знаходиться за 2,5 тисячі кілометрів на північ від заповідника.

Тепер "конфіскований" лід буде розплавлено і використано для зрошування сільськогосподарських угідь фермерів з Кочране, де протягом кількох тижнів стоїть засуха. У південній півкулі зараз спекотне літо, температура вдень доходить до 40 градусів тепла.

Тим часом у сусідній аргентинській Патагонії під час відвідання льодовика "Періто-Морено" усім охочим пропонується покуштувати віскі з вирубаним тут же льодом. Поблизу розташована туристична столиця Аргентини - містечко Калафате. Наприкінці 2010 року у ньому відкрили бар, де із спресованого протягом багатьох століть снігу (а саме з нього складаються льодовики) зроблено не лише стіни і стеля, а й келихи для коктейлів.