Королевська вимагає розслідування тиску на ветерана-афганця

Лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА вимагає від Генпрокуратури, МВС, СБУ, Податкової служби негайно провести розслідування фактів, наведених у ЗМІ, щодо переслідування ветерана-афганця Олександра КОВАЛЬОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСДП.

Коментуючи заяву лідера громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» О.КОВАЛЬОВА про те, що співробітники правоохоронних структур запропонували йому залишити країну, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Ветерани-афганці, ризикуючи життям та здоров’ям, виконали свій обов’язок перед країною, і тепер мають повне право вимагати від влади виконання її обов’язків – законів України. Влада проігнорувала закони та вимоги афганців, у різний спосіб намагаючись принизити ветеранів-афганців, а зараз ще хоче відібрати у них Батьківщину. Якщо хтось й має залишити країну – то це представники нинішньої влади!».

На її думку, погрожуючи лідеру громадської організації ветеранів війни в Афганістані, чинний режим хоче помститися ветеранам-афганцям за те, що вони відмовилися вшанувати владу під час покладання квітів до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам 15 лютого. «Режим боїться цих мужніх людей, які не звикли мовчати та продемонстрували своє ставлення до влади, що принижує свій народ. Погроза О.КОВАЛЬОВУ є прикладом того, до яких цинічних дій почав вдаватися чинний режим. І наше спільне завдання – дати владі відсіч. Ми маємо підтримати О.КОВАЛЬОВА, позаяк розчавивши афганців, влада може повірити у свою безкарність та всесильність. Ми маємо спільно протистояти їй», – наголосила вона.

Крім того, лідер УСДП повідомила, що спрямовує депутатське звернення до Генпрокуратури, МВС, СБУ, Податкової служби тощо з вимогою негайно провести розслідування фактів, наведених у ЗМІ, та разі виявлення правопорушень – негайно їх усунути. «Спрямовую депутатське звернення до керівників правоохоронних органів з вимогою перевірити факти незаконного тиску, погроз та стеження за членами організації ветеранів-афганців «Ніхто крім нас». Вимагаю його негайного розгляду та реагування. Ми повинні зупинити беззаконня можновладців та захистити суспільство», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, співробітники правоохоронних структур запропонували виїхати з країни лідеру Всеукраїнської громадської організації ветеранів війни в Афганістані «Ніхто крім нас» (НКН) Олександру КОВАЛЬОВУ, який організував вересневі виступи афганців біля парламенту, а нещодавно під час покладення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ квітів, члени НКН повернулися до нього спиною. Про це УНІАН повідомив сам О.КОВАЛЬОВ.

«За день після покладення квітів і нашого вчинку НКН, у компанію, співзасновником якої я був до недавнього часу, прийшла податкова. Там провели п`ять обшуків. Мене попередили, що з самої верхівки дана команда закрити усі господарюючі структури, якщо її засновники пов`язані з НКН і можуть підтримувати НКН», - повідомив він.

За словами О.КОВАЛЬОВА, ще двох підприємців, зокрема і з Донецької області, які співчувають організації, викликали до МВС і «жорстко профілактували, погрожували фактично».

«Крім того, мені сказали, що МВС дана команда шукати будь-яку інформацію, яка б компрометувала мене. А сьогодні мені прямо сказали старі знайомі співробітники МВС, що мені краще виїхати з країни. Сказали, що на мене дана команда «фас», - зазначив О.КОВАЛЬОВ.

Також лідер громадської організації повідомив, що за ним постійно їздить якась машина, всіх, хто заходить до офісу НКН у Києві, фотографують, телефони прослуховуються.

На думку О.КОВАЛЬОВА, мета такого пресингу - «роздавити» рух ветеранів-афганців в Україні.