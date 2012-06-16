Багаті українці на риболовлю їздять на БТРах і танках

Як пише газета «Сегодня», якщо по місту «грошові мішки» роз'їжджають на «Мерседесах» і «БМВ», то на рибалку та полювання воліють їздити на більш «серйозних» машинах - наприклад, на БТРах і навіть танках, з яких, правда , знято озброєння. Інтернет пістрявіє оголошеннями про продаж такої техніки, а продавці кажуть, що попит на неї більший, ніж у минулі роки.

«Ми продаємо БТРи, БРДМи (бойова розвідувально-дозорна машина), гелікоптери та літаки. Техніка стоїть за 20 км від Києва. Наприклад, БРДМ коштує 80 тис. грн, - розповів журналістам продавець броні Олександр. - Що стосується реєстрації, то він класифікується як спецтехніка, документи в ДАІ (включаючи держномери) оформлять за 2 тижні, їздити можна за водійськими правами (категорія Д). Мої клієнти - глави адміністрацій і різні «крутелики». Зазвичай вони купують такі машини для поїздок на полювання і риболовлю, також влаштовують між власниками військової техніки змагання та інсценізації військових боїв. Нещодавно один звернувся, каже, що хоче купити танк Т-64. Не розумію, навіщо він йому потрібен. Але такий у нас є в наявності, там усе підпиляне так, що він небоєздатний. Коштує близько 100 тис. грн. Купують і БТР, але на них не можна їздити по місту, на відміну від БРДМ, які й за габаритами менші, і паливо витрачають економніше - 35 літрів бензину на 100 км. Усередині можна зробити бар зі шкіряними сидіннями. Такий у нас недавно купив голова однієї з адміністрацій Одеської області. Киянам ми продали небагато броні - лічені одиниці, купують в основному з регіонів ». На питання про те, звідки все-таки ця техніка, Олександр коротко відповів, що продають її законно.