В Одесі відбувся забіг на шпильках на спринтерській дистанції (фото)

В Одесі відбувся забіг на шпильках на спринтерській дистанції 100 метрів.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, «єдиною умовою участі у змаганні було те, що взуття претенденток на перемогу мало бути з каблуком заввишки не менш як 9 см».

До участі у забігах, у кожний з яких включали по 30 учасниць, зареєструвалися кілька сотень дівчат і молодих жінок. Переможниці був обіцяний приз – легковий автомобіль китайського виробництва.

У фінальному забігу переможницею була визнана 19-річна одеситка Наталія Башни, яка професійно займається легкою атлетикою. Їй і дісталися ключі від автомобіля і відповідні документи, а також річна медична страховка у приватній клініці.

Незвичайний забіг, влаштований ТЦ «Рів'єра» 24 серпня, супроводжувався виступами театру на ходулях, артистів балету «Космос», а також конкурсом силачів, які мірялися силами в перетягуванні каната.