Заслужений крокодил України Годзі голодує і марніє

Крокодил Годзилла, спійманий в середу ввечері в Маріуполі, зараз знаходиться в пожежній частині МНС Донецька. Подальшою долею найволелюбнішого крокодила Українипоцікавилася газета «Сегодня»

За словами начальника ГУ МНС Донецької області Андрія Бондаренка, крокодила зв`язаним перевезли з Маріуполя до Донецька на службовому автомобілі. Зараз він живе у великому баку, де постійно підтримується температура близько +30 градусів. МНСники Годзиллі розв`язали пащу і лапи. Але поки не годують, бо не знають, що йому давати, щоб не завдати шкоди його здоров`ю. За словами пана Бондаренко, "постоялець" поводиться спокійно, вилізти не намагається. "Чому МНС повинне займатися крокодилом? — дивується він. — Ми його зловили, хай приїжджає його господар і забирає. Шкода живу істоту. Адже навіть за зовнішнім виглядом помітного, що йому погано — він якийсь худий, млявий".

Власник Годзі Артем, з яким зв`язалися журналісти, сказав, що збирається виїхати за своїм вихованцем тільки у понеділок, тому що виступає зараз в цирку і не може зникнути з Кіровограда. Він візьме з собою фотографії Годзі, щоб підтвердити його "особу" при опізнанні. Артем говорить, що годувати "кроку" можна сирою яловичою печінкою або яловичиною, а також живими мишами або щурами. Але, навіть якщо і нічого не давати, не страшно — крокодили можуть голодувати до 6 місяців.

"Щодо оплати за “вилов” і "проживання" рептилії мені нічого в МНС не говорили, — сказав нам Артем. — Коли заберу Годзі, спершу його почну лікувати пігулками і мазями, тому що за півроку перегонів і перебування в непристосованому середовищі крокодил напевно застудився і підхопив грибкову інфекцію. А коли одужає, він знову виступатиме в цирку: ставатиме на хвіст, бігатиме по колу і зображатиме "сон крокодила". Гостинців я йому не привезу, щоб не годувати в дорогу, але вдома дам свіжої яловичої печінки, а коли Годзі зміцніє і зможе швидко пересуватися, куплю йому декілька живих мишей, щоб він їх наздогнав і з`їв".

"Чи може історія крокодила Годзі стати сюжетом фільму, розповіді або хоч би вірша?" — запитали журналісти у Леся Подерв’янського. "Маленький ще, не тягне він на героя, — відбувся жартами поет. — Хай виросте хоч би метрів до трьох, тоді подивимося. Правда, довго чекати доведеться".

Завідувач акватераріумом Київського зоопарку Олег Соколов повідомив газеті: у тому, що крокодил вижив, немає нічого дивного. Влітку Азовське море прогрівається до 26—28 градусів. Тому рептилія почувалася досить комфортно. Крокодили, до того ж, можуть по декілька місяців обходитися без їжі. Проте наш герой напевно освоївшись, не голодував: ховаючись в прибережних чагарниках, він цілком міг зловити рибу, пташеня чайки, розорити гніздо з кладкою яєць. Жив він в досить теплій воді — біля ТЕЦ.

Холоди могли доконати крокодила. Адже при температурі нижче 8 градусів ці холоднокровні гинуть. Тому заціпенілому від холоду Годзі дуже пощастило, що його помітили і виловили, пише «Сегодня».