Папа Римський благословив папугу

Як пише Лента.ру, понтифік проїжджав повз людей на своєму «папамобілі» і спочатку не удостоїв птаха увагою. Однак потім він повернувся до папуги і на кілька секунд посадив його собі на палець. Як розповів господар Аморе, Франческо Ломбарді, папуга звернувся до Франциска і назвав його «папою».

Коли Аморе повернувся до господаря після знайомства з главою римсько-католицької церкви, деякі з присутніх на площі вірян вирішили поспілкуватися з благословенним папугою. Присутні вітали птаха.

Кілька днів тому під час недільної молитви в Апостольському палаці на площі Святого Петра стався інцидент, пов'язаний з птахами і папою Римським. Понтифік випустив двох голубів миру, але на тих буквально за мить напали чайки і ворони. Чи вдалося голубам відбитися, невідомо, оскільки пернаті покинули площу.

Наступного дня після цієї події захисники тварин попросили папу припинити випускати птахів з балкона. Вони підкреслили, що в одомашнених голубів практично немає шансів вижити в дикій природі, оскільки вони до цього не підготовлені.