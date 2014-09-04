В Індії 18-річна дівчина вийшла заміж за собаку

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mirror.

Тварину привезли на весілля в авто із водієм. Церемонія провели за наполяганням сільради, яка таким чином розраховує позбавити дівчину від злих чар, що нібито загрожують не тільки їй, але й її родині та усьому селу.

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Вийти заміж за чоловіка, як пообіцяли дівчині, вона зможе через кілька місяців. Проте до цього моменту їй належить всіляко піклуватися про собаку.

Це не перший випадок, коли сільські дівчата в Індії виходять заміж за псів. Такий ритуал позбавлення від злих чар існує в кількох населених пунктах в цьому районі.

«Сусіди сказали, що багато дівчат, які, як і я, дотримувались цього ритуалу, позбулися своїх злих чар і зараз живуть щасливим життям», - заявила Мунда.