Це відповідь на можливе рішення уряду ФРН про посилення обмежень на ввезення мисливських трофеїв, яке розглядають німецькі "зелені".

Президент Ботсвани погрожує подарувати Німеччині 20 000 слонів - це реакція на можливу заборону ввезення мисливських трофеїв з Африки.

Німецькі "зелені", зокрема міністерка довкілля Німеччини Штеффі Лемке, розглядають можливість введення заборони або обмежень на ввезення мисливських трофеїв, пише BBC .

Влада Ботсвани стверджує, що від заборони постраждає не тільки державна скарбниця країни, а й заповідники, що забезпечують збереження і контроль популяції диких тварин, а також просте населення африканської країни.

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Президент Мокгвітсі Макгвіті Масісі заявив, що якщо німецькі "зелені" краще розуміються на питанні, то вони повинні показати, як можна жити зі слонами без полювання. "20 000 диких слонів для Німеччини. Це не жарт", - сказав Масісі.

Така практика, за словами президента Ботсвани, є нормальною. В країні зараз налічується понад 130 тисяч слонів, раніше вона вже передала Анголі 8 тисяч особин.

Масісі зазначив, що Ботсвана потерпає від перенаселення слонів, вони затоптують людей, знищують посіви та спустошують села. Полювання є засобом контролю популяції, а заборона сприяє розвитку браконьєрства.

Важливою умовою подарунка, від якого, як стверджує Масісі, не можна буде відмовитися, є те, що слони мають залишатися у вільному вигулі в Німеччині.

"Якщо вони вам так подобаються, то, будь ласка, прийміть від нас цей подарунок. Ви повинні жити з тваринами так, як ви говорите це робити нам", - заявив він.

Раніше міністр охорони навколишнього середовища Намібії також висловився проти заборони, назвавши таке рішення "незаконним" і "неоколоніальним".

Слони у світі - деталі

На Філіппінах помер "найсумніший слон у світі", який понад 30 років прожив на самоті, без можливості поспілкуватися з хоча б одним іншим слоном.

Як пише Independent, слониха на ім'я Вішва Маалі, або скорочено просто Малі, жила в зоопарку міста Маніла, столиці Філіппін. На момент смерті їй було близько 43 років, хоча її точний вік залишається невідомим.

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