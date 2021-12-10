Соратники по партії вдали, що нічого не помітили.

Російський депутат роздягнувся просто під час важливого зідзвону з колегами в Zoom. Глава свердловського партійного осередку "Яблука" Максим Петлін пройшов повз камери без трусів, встигнувши показати однопартійцям свої статеві органи.

Як пишуть "Вісті.78", засідання партії проходило в четвер, 9 грудня, і на ньому вирішувалося питання про виключення одного з лідерів внутрішньої опозиції, депутата муніципального утворення "Ливарний округ" Філіпа Погорєлова. Учасники заходу зібралися в Zoom, а трансляцію виклали на YouTube.

"Питання непросте, але я боюся, що іншого виходу в нас зараз вже просто немає. Є член партії...", - говорив депутат Борис Вишневський, поки Петлін переніс девайс із камерою до іншої кімнати та почав роздягатися, не звертаючи увагу на колег, а потім повністю оголився й пройшов у такому вигляді повз камеру.

Чи є його вчинок випадковим або мова йде про ретельно продуманий політичний перформанс, щоб відвернути увагу від виключення Погорєлова, неясно. Учасники засідання старанно вдавали, що нічого незвичайного не відбувається.

Смішні випадки в Zoom

Раніше УНІАН писав про курйозний випадок у Мексиці, де депутат конгресу міста Мехіко брав участь в онлайн-засіданні в Zoom, сидячи в туалеті, і навіть не вимкнув камеру.

У Канаді політик помочився під час зідзвону в кавову чашку: запевняє, що випадково. Інший канадський політик випадково оголився перед колегами в Zoom.

У Перу адвокат зайнявся сексом з клієнткою під час онлайн-засідання суду. А в США прокурор вів засідання в Zoom з фільтром кошеняти на обличчі.

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Автор: Катерина Комолова