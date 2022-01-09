Солдатів зобов'язали повертати видану білизну після завершення служби, зокрема бюстгальтери та шкарпетки.

Норвезькі призовники мають повертати видану їм спідню білизну після завершення військової служби для наступних новобранців, оскільки армія переживає труднощі через пандемію COVID-19.

Як пише The Guardian, Норвегія, яка охороняє північні рубежі НАТО і межує з Росією, щорічно закликає на військову службу близько 8000 юнаків і дівчат. До недавнього часу країна дозволяла солдатам після завершення служби залишати собі видану їм білизну.

Читайте такожОдружена сама з собою модель розлучилася, зустрівши "когось особливого"Однак пандемія серйозно ускладнила поставки через закриття заводів і проблеми з транспортом, внаслідок чого норвезькі військові попросили призовників здавати білизну, зокрема бюстгальтери та шкарпетки. Хоча спочатку це було добровільно, тепер це стало обов'язковим.

"У нас недостатньо запасів. Речі перуть, чистять і перевіряють. Ті, що ми видаємо, в хорошому стані", - зазначив представник оборонної логістики Ханс Мейзінгсет.

Раніше УНІАН писав, як жителям Норвегії та туристам заборонили справляти малу нужду в бік Росії на кордоні з РФ.

А в Лондоні розгорівся скандал через різдвяний "подарунок" від Норвегії - головну ялинку.

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