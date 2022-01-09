Норвезькі призовники мають повертати видану їм спідню білизну після завершення військової служби для наступних новобранців, оскільки армія переживає труднощі через пандемію COVID-19.
Як пише The Guardian, Норвегія, яка охороняє північні рубежі НАТО і межує з Росією, щорічно закликає на військову службу близько 8000 юнаків і дівчат. До недавнього часу країна дозволяла солдатам після завершення служби залишати собі видану їм білизну.
Читайте такожОдружена сама з собою модель розлучилася, зустрівши "когось особливого"Однак пандемія серйозно ускладнила поставки через закриття заводів і проблеми з транспортом, внаслідок чого норвезькі військові попросили призовників здавати білизну, зокрема бюстгальтери та шкарпетки. Хоча спочатку це було добровільно, тепер це стало обов'язковим.
"У нас недостатньо запасів. Речі перуть, чистять і перевіряють. Ті, що ми видаємо, в хорошому стані", - зазначив представник оборонної логістики Ханс Мейзінгсет.
Раніше УНІАН писав, як жителям Норвегії та туристам заборонили справляти малу нужду в бік Росії на кордоні з РФ.
А в Лондоні розгорівся скандал через різдвяний "подарунок" від Норвегії - головну ялинку.