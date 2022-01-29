У Шанхаї 55-річний чоловік прийшов на вокзал, передав охоронцям клаптик паперу і втратив свідомість.
Про це пише Insider.
Однак охоронці сприйняли його за безбілетника і зняли з рейсу. У результаті в чоловіка виявили передозування ліками і встигли його врятувати.
"У людей мого віку в селі у всіх вже є діти і онуки. А тобі 29 років, і ти досі нічого не досягнув", - написав він у своїй записці, звертаючись до свого сина.
Справа в тому, що в Китаї заведено вступати в шлюб до 30 років, і часто батьки тиснуть на своїх дітей і влаштовують їм побачення наосліп з потенційним чоловіком чи дружиною.
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Чоловіків схиляють до раннього шлюбу для якнайшвидшого "продовження роду" і демонстрації соціального успіху. Одруження свідчить про те, що чоловік фінансово реалызувався - адже очікується, що він візьме на себе більшу частину сімейних витрат.